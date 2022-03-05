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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Динамо
Пардубице - Динамо: обзор матча 05 марта 2022
Пардубице
05.03.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
3 : 3
Завершен
Динамо
27'
Т. Солил
50'
К. Вацек
71'
Каду (П)
45'
Я. Гора
57'
Л. Гавел
87'
Б. Чолич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Динамо
90'
+3
Замена
П. Цавош
️️️️
M. Skoda
87'
ГОЛ! 3:3!
Б. Чолич
Замена
P. Cerny
️️️️
D. Huf
80'
Замена
N. Akosah-Bempah
️️️️
L. Matejka
80'
Желтая карточка
К. Вацек
75'
75'
Желтая карточка
Я. Гора
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Каду
71'
59'
Замена
L. Skovajsa
️️️️
P. Novak
57'
ГОЛ! 2:2!
Л. Гавел
Пас отдал
M. Mrsic
ГОЛ! 2:1!
К. Вацек
50'
45'
ГОЛ! 1:1!
Я. Гора
ГОЛ! 1:0!
Т. Солил
Пас отдал
Каду
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
2
Робин Гранац
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
20
Каду
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
28
Adam Lupac
ЦП
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
2-5
7
Вацек
24
Солил
0
1
Летачек
20
Каду
25
31
Костка
3-2-5
12
Чолич
5
Гавел
5
18
0
42
Ворел
10
ван Бурен
17
Михалик
23
Гора
3
12
14
14
12
9
9
9
9
0
8
Цавош
8
Цавош
0
5
25
25
5
Остались в запасе
Пардубице
Динамо
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
28
Adam Lupac
ЦП
37
Томас Челюстка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
31
David Sipos
ВР
6
Emmanuel Tolno
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
28
Adam Lupac
ЦП
37
Томас Челюстка
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
6
Emmanuel Tolno
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Пардубице - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
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2020.06.10 21:35
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