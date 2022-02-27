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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Динамо
Карвина - Динамо: обзор матча 27 февраля 2022
Карвина
27.02.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
44'
L. Bartosak
50'
Ф. Зорван
49'
M. Skoda
80'
M. Králik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карвина - Динамо
90'
+3
Желтая карточка
В. Ворел
Замена
В. Синявский
️️️️
L. Bartosak
85'
Замена
К. Косе
️️️️
М. Н'Диайе
85'
85'
Замена
I. Konda
️️️️
M. Králik
80'
ГОЛ! 2:2!
M. Králik
Замена
А. Свобода
️️️️
M. Papadopulos
72'
63'
Замена
M. Mrsic
️️️️
L. Skovajsa
Желтая карточка
Э. Шехич
57'
53'
Желтая карточка
М. Валента
ГОЛ! 2:1!
Ф. Зорван
Пас отдал
Э. Шехич
50'
49'
ГОЛ! 1:1!
M. Skoda
Пас отдал
О. Михалик
ГОЛ! 1:0!
L. Bartosak
Пас отдал
M. Papadopulos
44'
38'
Желтая карточка
Я. Гора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
14
Антонин Свобода
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
4-3-4
31
5
Кобоури
12
3
19
99
Н'Диайе
8
Зорван
17
Дуросинми
27
44
Шехич
91
3-5
12
Чолич
5
Гавел
5
25
10
ван Бурен
0
9
Валента
23
Гора
99
Н'Диайе
5
Косе
5
Косе
99
Н'Диайе
31
99
Синявский
99
Синявский
31
27
14
Свобода
14
Свобода
27
25
0
0
25
3
23
23
3
Остались в запасе
Карвина
Динамо
44
S. Drame
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
44
S. Drame
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Карвина - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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