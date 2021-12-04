Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Спарта
Карвина - Спарта: обзор матча 04 декабря 2021
Карвина
04.12.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Спарта
78'
В. Синявский
60'
М. Пулькраб
76'
Л. Гараслин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Спарта
90'
+4
Желтая карточка
М. Пулькраб
87'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Л. Гараслин
Замена
R. Mikus
️️️️
M. Papadopulos
83'
Замена
А. Несицки
️️️️
L. Bartosak
83'
ГОЛ! 1:2!
В. Синявский
Пас отдал
К. Косе
78'
76'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гараслин
Пас отдал
М. Пулькраб
Замена
В. Синявский
️️️️
Л. Чмелик
65'
64'
Замена
Б. Докал
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Пулькраб
Пас отдал
А. Гложек
Желтая карточка
M. Sindelar
56'
52'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
А. Карабец
Желтая карточка
Э. Сантос
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
Л. Крейчи
Замена
D. Stropek
️️️️
J.
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Карвина
18
Jakub Drobek
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
23
Daniel Stropek
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
14
Антонин Свобода
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
4-2-5
31
3
Сантос
0
39
Крапка
21
5
Косе
26
27
9
Чмелик
44
Шехич
17
Дуросинми
4-3-1-2
30
Холек
61
Сачек
27
Панак
28
Виснер
17
Ганцко
8
Павелка
9
Карабец
7
Крейчи
17
Гараслин
10
Моберг-Карлссон
10
Гложек
21
23
23
21
31
9
Несицки
9
Несицки
31
9
Чмелик
99
Синявский
99
Синявский
9
Чмелик
27
10
10
27
10
Моберг-Карлссон
9
Докал
9
Докал
10
Моберг-Карлссон
9
Карабец
10
Пулькраб
10
Пулькраб
9
Карабец
Остались в запасе
Карвина
Спарта
18
Jakub Drobek
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
18
Jakub Drobek
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Карвина - Спарта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Карвина
Спарта
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+