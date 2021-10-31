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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Пардубице
Яблонец - Пардубице: обзор матча 31 октября 2021
Яблонец
31.10.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Пардубице
10'
Т. Чванчара
30'
E. Tischler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Пардубице
Замена
Т. Малински
️️️️
Д. Плестил
80'
Замена
А. Ваничек
️️️️
М. Долежал
80'
77'
Замена
Л. Черв
️️️️
М. Хытил
Замена
М. Неспор
️️️️
Т. Чванчара
74'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
В. Пиларж
71'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Я. Поважанец
71'
55'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
Желтая карточка
Т. Чванчара
53'
46'
Замена
М. Беран
️️️️
S. Simek
30'
ГОЛ! 1:1!
E. Tischler
26'
Желтая карточка
J. Jerabek
ГОЛ! 1:0!
Т. Чванчара
Пас отдал
М. Долежал
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Пардубице
13
Моймир Хытил
ЦП
31
Marek Bohac
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Каду
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Михал Сурзин
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
7
Михал Беран
АП
6
Лукас Черв
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
3-4-4
16
Кроб
30
Зелены
4
Холик
27
Кратохвил
7
Плестил
7
Поважанец
27
Кубишта
11
Пиларж
1
Гануш
15
Долежал
70
Чванчара
1-5
13
Хытил
25
37
Челюстка
20
Каду
13
14
7
Поважанец
3
Хюбшман
3
Хюбшман
7
Поважанец
15
Долежал
10
Ваничек
10
Ваничек
15
Долежал
70
Чванчара
26
Неспор
26
Неспор
70
Чванчара
7
Плестил
26
Малински
26
Малински
7
Плестил
11
Пиларж
24
Смейкал
24
Смейкал
11
Пиларж
8
7
Беран
7
Беран
8
13
Хытил
6
Черв
6
Черв
13
Хытил
9
9
9
9
Остались в запасе
Яблонец
Пардубице
23
Михал Сурзин
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
23
Михал Сурзин
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Яблонец - Пардубице
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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