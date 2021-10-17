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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Спарта
Пардубице - Спарта: обзор матча 17 октября 2021
Пардубице
17.10.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
2 : 4
Завершен
Спарта
55'
Каду
87'
D. Huf
20'
М. Минчев
28'
Т. Виснер
45+2'
М. Минчев
60'
Я. Пешек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Спарта
ГОЛ! 2:4!
D. Huf
Пас отдал
Т. Челюстка
87'
85'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
Я. Пешек
78'
Замена
А. Карабец
️️️️
А. Гложек
Желтая карточка
M. Šejvl
76'
Замена
D. Huf
️️️️
M. Vit
75'
68'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
М. Минчев
68'
Замена
М. Полидар
️️️️
Л. Гараслин
Желтая карточка
Л. Черв
62'
60'
ГОЛ! 1:4!
Я. Пешек
Пас отдал
М. Минчев
ГОЛ! 1:3!
Каду
Пас отдал
Т. Челюстка
55'
Замена
L. Matejka
️️️️
Д. Костка
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Минчев
28'
ГОЛ! 0:2!
Т. Виснер
Пас отдал
Я. Пешек
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Минчев
Пас отдал
А. Гложек
Замена
M. Vit
️️️️
Т. Солил
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
24
Томаш Солил
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
31
Marek Bohac
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
20
Каду
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
25
Matej Vit
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
2-5
24
Солил
13
Хытил
14
31
Костка
6
Черв
25
13
3-2-3-1-1
1
Ницэ
27
Панак
17
Ганцко
33
Челустка
61
Сачек
28
Виснер
17
Минчев
10
Пешек
9
Докал
17
Гараслин
10
Гложек
24
Солил
25
25
24
Солил
9
9
31
Костка
12
12
31
Костка
10
Пешек
32
Виндхейм
32
Виндхейм
10
Пешек
17
Гараслин
21
Полидар
21
Полидар
17
Гараслин
10
Гложек
9
Карабец
9
Карабец
10
Гложек
17
Минчев
10
Пулькраб
10
Пулькраб
17
Минчев
Остались в запасе
Пардубице
Спарта
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
30
Доминик Холек
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Пардубице - Спарта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
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