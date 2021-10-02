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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Пардубице
Динамо - Пардубице: обзор матча 02 октября 2021
Динамо
02.10.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Пардубице
26'
М. ван Бурен
42'
Я. Гора
53'
Ф. Бэсси
21'
M. Šejvl
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Пардубице
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. ван Бурен
89'
Замена
M. Skoda
️️️️
Ф. Бэсси
87'
84'
Замена
M. Vit
️️️️
Т. Солил
81'
Замена
S. Lee
️️️️
Каду
77'
Желтая карточка
Т. Солил
Замена
О. Михалик
️️️️
M. Mrsic
66'
Замена
J. Vais
️️️️
P. Hellebrand
66'
64'
Желтая карточка
Т. Челюстка
58'
Замена
D. Huf
️️️️
J. Jerabek
58'
Замена
L. Matejka
️️️️
М. Хытил
ГОЛ! 3:1!
Ф. Бэсси
Пас отдал
M. Mrsic
53'
ГОЛ! 2:1!
Я. Гора
Пас отдал
Ф. Бэсси
42'
ГОЛ! 1:1!
М. ван Бурен
26'
21'
ГОЛ! 0:1!
M. Šejvl
Пас отдал
Каду
4'
Желтая карточка
J. Jerabek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Пардубице
24
Томаш Солил
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
31
Marek Bohac
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Каду
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Динамо
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
J. Vais
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Пардубице
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
2-4-5
5
40
Таловеров
18
0
22
0
23
Гора
42
Ворел
10
ван Бурен
14
Бэсси
3
2-5
24
Солил
13
Хытил
14
37
Челюстка
5
Чихак
20
Каду
13
18
0
0
18
10
ван Бурен
11
Бранднер
11
Бранднер
10
ван Бурен
0
17
Михалик
17
Михалик
0
14
Бэсси
0
0
14
Бэсси
20
Каду
10
10
20
Каду
24
Солил
25
25
24
Солил
0
9
9
0
13
Хытил
12
12
13
Хытил
Остались в запасе
Динамо
Пардубице
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
Остались в запасе
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Динамо - Пардубице
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
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