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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Карвина
Динамо - Карвина: обзор матча 25 сентября 2021
Динамо
25.09.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Карвина
28'
М. ван Бурен
35'
Я. Гора
60'
О. Михалик
26'
А. Крапка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Карвина
Замена
П. Бранднер
️️️️
M. Mrsic
88'
80'
Замена
K. Zych
️️️️
D. Stropek
Замена
M. Skoda
️️️️
P. Hellebrand
78'
Замена
P. Javorek
️️️️
Я. Гора
78'
66'
Желтая карточка
К. Косе
64'
Замена
В. Синявский
️️️️
L. Bartosak
64'
Замена
К. Косе
️️️️
M. Túlio
Желтая карточка
П. Цавош
62'
ГОЛ! 3:1!
О. Михалик
Пас отдал
М. ван Бурен
60'
Замена
О. Михалик
️️️️
Ф. Бэсси
57'
Желтая карточка
P. Novak
37'
ГОЛ! 2:1!
Я. Гора
35'
32'
Замена
D. Bartl
️️️️
Л. Чмелик
ГОЛ! 1:1!
М. ван Бурен
Пас отдал
P. Novak
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Крапка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
23
Daniel Stropek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
P. Javorek
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Карвина
3
Petr Buchta
ЦЗ
20
Daniel Bartl
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
2-4-5
5
40
Таловеров
8
Цавош
0
22
18
23
Гора
42
Ворел
10
ван Бурен
14
Бэсси
3
3-2-5
0
23
12
39
Крапка
3
Сантос
26
44
Шехич
10
9
Чмелик
27
23
Гора
0
0
23
Гора
0
11
Бранднер
11
Бранднер
0
14
Бэсси
17
Михалик
17
Михалик
14
Бэсси
18
0
0
18
9
Чмелик
20
20
9
Чмелик
12
5
Косе
5
Косе
12
31
99
Синявский
99
Синявский
31
23
28
28
23
Остались в запасе
Динамо
Карвина
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
3
Petr Buchta
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
Остались в запасе
3
Petr Buchta
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Динамо - Карвина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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