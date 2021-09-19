Карвина - Теплице

|33 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|Карвина
|2:0
|Теплице
|17 тур
|30 января, суббота
|16:00
|Теплице
|2:2
|Карвина
|33 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|Карвина
|2:0
|Теплице
|17 тур
|30 января, суббота
|16:00
|Теплице
|2:2
|Карвина
|2 тур
|20 июня, суббота
|16:30
|Теплице
|4:1
|Карвина
|22 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:30
|Карвина
|3:0
|Теплице
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:30
|Теплице
|0:0
|Карвина
|22 тур
|23 февраля, суббота
|17:00
|Карвина
|1:1
|Теплице
|8 тур
|16 сентября, воскресенье
|16:00
|Теплице
|2:1
|Карвина
|25 тур
|22 апреля, воскресенье
|17:00
|Карвина
|1:1
|Теплице
|11 тур
|21 октября, суббота
|18:00
|Теплице
|1:0
|Карвина
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19