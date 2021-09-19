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Карвина - Теплице

19.09.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 8 тур Карвина - Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
33 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Карвина 2:0 Теплице
17 тур
30 января, суббота 16:00 Теплице 2:2 Карвина
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
2 тур
20 июня, суббота 16:30 Теплице 4:1 Карвина
22 тур
23 февраля, воскресенье 16:30 Карвина 3:0 Теплице
8 тур
1 сентября, воскресенье 17:30 Теплице 0:0 Карвина
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
22 тур
23 февраля, суббота 17:00 Карвина 1:1 Теплице
8 тур
16 сентября, воскресенье 16:00 Теплице 2:1 Карвина
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
25 тур
22 апреля, воскресенье 17:00 Карвина 1:1 Теплице
11 тур
21 октября, суббота 18:00 Теплице 1:0 Карвина
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
25 тур
22 апреля, суббота 18:00 Теплице 1:0 Карвина
11 тур
22 октября, суббота 18:00 Карвина 1:4 Теплице
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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