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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Славия
Карвина - Славия: обзор матча 29 августа 2021
Карвина
29.08.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Славия
27'
M. Papadopulos
55'
А. Свобода
90+1'
K. Zych
35'
И. Шранц
45'
Т. Качараба
65'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Славия
Замена
P. Buchta
️️️️
D. Stropek
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
K. Zych
Пас отдал
S. Drame
90'
+1
83'
Желтая карточка
У. Экпай
Замена
K. Zych
️️️️
L. Bartosak
81'
80'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
О. Лингр
Желтая карточка
D. Stropek
78'
73'
Желтая карточка
И. Траоре
72'
Замена
Я. Громада
️️️️
Д. Самек
72'
Замена
М. Крменчик
️️️️
С. Тецл
Замена
В. Синявский
️️️️
А. Свобода
70'
65'
ГОЛ! 2:3!
И. Траоре
ГОЛ! 2:2!
А. Свобода
Пас отдал
S. Drame
55'
46'
Замена
И. Траоре
️️️️
А. Усу
45'
ГОЛ! 1:2!
Т. Качараба
Пас отдал
Д. Самек
45'
Замена
Д. Зима
️️️️
О. Кудела
39'
Желтая карточка
А. Усу
35'
ГОЛ! 1:1!
И. Шранц
Пас отдал
У. Экпай
ГОЛ! 1:0!
M. Papadopulos
Пас отдал
К. Косе
27'
Желтая карточка
L. Bartosak
21'
Желтая карточка
M. Papadopulos
11'
Желтая карточка
Э. Шехич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
44
Элдар Шехич
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
45
Убонг Экпай
ЦФ
10
Даниэль Самек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Карвина
3
Petr Buchta
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
9
Алеш Несицки
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
21
Михал Крменчик
ЦФ
3-2-1-4
3
Сантос
39
Крапка
44
31
0
5
Косе
44
Шехич
14
Свобода
27
26
4-2-4
1
Колар
3
Голеш
15
Кудела
33
Качараба
4
Усу
32
Лингр
19
Дорли
10
Самек
45
Экпай
26
Шранц
11
Тецл
23
3
3
23
14
Свобода
99
Синявский
99
Синявский
14
Свобода
31
28
28
31
15
Кудела
4
Зима
4
Зима
15
Кудела
10
Самек
14
Громада
14
Громада
10
Самек
4
Усу
12
Траоре
12
Траоре
4
Усу
32
Лингр
21
Мадсен
21
Мадсен
32
Лингр
11
Тецл
21
Крменчик
21
Крменчик
11
Тецл
Остались в запасе
Карвина
Славия
9
Алеш Несицки
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
19
Абдалла Сима
ПВ
30
Алеш Мандоус
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
9
Алеш Несицки
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
Остались в запасе
19
Абдалла Сима
ПВ
30
Алеш Мандоус
ВР
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Карвина - Славия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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