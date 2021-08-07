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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Карвина
Спарта - Карвина: обзор матча 07 августа 2021
Спарта
07.08.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Карвина
23'
А. Гложек
78'
Д. Павелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Карвина
Замена
М. Пулькраб
️️️️
А. Гложек
86'
82'
Замена
R. Mikus
️️️️
Л. Чмелик
ГОЛ! 2:0!
Д. Павелка
Пас отдал
Я. Пешек
78'
72'
Желтая карточка
Л. Чмелик
70'
Замена
D. Stropek
️️️️
J.
70'
Замена
R. Tavares
️️️️
P. Buchta
Замена
Д. Павелка
️️️️
Ф. Соучек
68'
Замена
М. Минчев
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
61'
56'
Замена
M. Papadopulos
️️️️
А. Свобода
56'
Замена
М. Юрасек
️️️️
В. Синявский
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Гложек
Пас отдал
Д. Ганцко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
3-2-3-2
1
Ницэ
3
Витик
28
Виснер
21
Полидар
17
Ганцко
61
Сачек
9
Докал
10
Пешек
10
Соучек
10
Моберг-Карлссон
10
Гложек
3-2-3-3
44
39
Крапка
3
Сантос
31
3
21
5
Косе
99
Синявский
9
Чмелик
14
Свобода
46
10
Соучек
8
Павелка
8
Павелка
10
Соучек
10
Моберг-Карлссон
17
Минчев
17
Минчев
10
Моберг-Карлссон
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
10
Гложек
10
Пулькраб
10
Пулькраб
10
Гложек
21
23
23
21
9
Чмелик
10
10
9
Чмелик
99
Синявский
31
Юрасек
31
Юрасек
99
Синявский
14
Свобода
27
27
14
Свобода
3
33
33
3
Остались в запасе
Спарта
Карвина
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
9
Алеш Несицки
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Остались в запасе
9
Алеш Несицки
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Спарта - Карвина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
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4 : 0
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Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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