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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Беерсхот
Юнион СЖ - Беерсхот: онлайн-трансляция 10 апреля 2022
Юнион СЖ
10.04.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
0 : 0
Перенесен
Беерсхот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
10
Илияс Себауи
ЦП
3
Pierre Bourdin
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
72
Antoine Lejoly
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Беерсхот
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
11
Рамиро Вака
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
29
T. Pietermaat
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
3-2-1-4
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
28
Мачида
2
Ньивкоп
10
Амани
22
Митома
94
Нильсен
13
Ванзейр
26
Ундав
25
Марк
1-1-5
28
де Смет
10
Себауи
18
72
55
Радич
3
Лемос
6
Дом
Остались в запасе
Юнион СЖ
Беерсхот
10
Каспер Козловски
ЦП
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
11
Рамиро Вака
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
29
T. Pietermaat
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Остались в запасе
10
Каспер Козловски
ЦП
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Остались в запасе
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
11
Рамиро Вака
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
29
T. Pietermaat
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча Юнион СЖ - Беерсхот
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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