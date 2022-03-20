Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Беерсхот
Сент-Труйден - Беерсхот: обзор матча 20 марта 2022
Сент-Труйден
20.03.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
3 : 2
Завершен
Беерсхот
13'
К. Брюлс
30'
Т. Хара
87'
А. Койта
24'
M. Suzuki
67'
С. Радич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Беерсхот
Желтая карточка
А. Койта
88'
ГОЛ! 3:2!
А. Койта
Пас отдал
К. Брюлс
87'
85'
Замена
И. Кулибали
️️️️
T. Pietermaat
Замена
С. Кагава
️️️️
Р. Райц
79'
Замена
Клаусс
️️️️
Д. Хаяси
72'
Замена
C. Durkin
️️️️
В. Янссенс
72'
Замена
А. Койта
️️️️
Д. Лавале
72'
67'
ГОЛ! 2:2!
С. Радич
Пас отдал
Л. Шенклэнд
65'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
D. Rigo
48'
Желтая карточка
С. Радич
46'
Желтая карточка
M. Suzuki
ГОЛ! 2:1!
Т. Хара
Пас отдал
Д. Хасиока
30'
24'
ГОЛ! 1:1!
M. Suzuki
Пас отдал
Р. Вака
ГОЛ! 1:0!
К. Брюлс
Пас отдал
Д. Хасиока
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
11
Рамиро Вака
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
29
T. Pietermaat
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
72
Antoine Lejoly
ЦФ
Сент-Труйден
1
Алессандро Руссо
ВР
85
Арно Дони
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Беерсхот
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
19
Abraham Okyere
ЦП
3
Маурисио Лемос
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
3-2-1-5
37
Ляйстнер
4
Бауэр
4
Лавале
2
Аль-Дахил
14
Хасиока
21
Райц
22
Брюлс
1
Шмидт
18
Хара
91
Хаяси
22
Янссенс
2-2-5
20
Халаймия
28
де Смет
11
Вака
6
7
Шенклэнд
72
55
Радич
3
18
91
Хаяси
99
Клаусс
99
Клаусс
91
Хаяси
4
Лавале
11
Койта
11
Койта
4
Лавале
21
Райц
10
Кагава
10
Кагава
21
Райц
22
Янссенс
8
8
22
Янссенс
6
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
6
29
48
Кулибали
48
Кулибали
29
Остались в запасе
Сент-Труйден
Беерсхот
1
Алессандро Руссо
ВР
85
Арно Дони
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
19
Abraham Okyere
ЦП
3
Маурисио Лемос
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
85
Арно Дони
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
19
Abraham Okyere
ЦП
3
Маурисио Лемос
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Сент-Труйден - Беерсхот
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Штайен
Новости команд
Все
Сент-Труйден
Беерсхот
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
2023.08.08 15:17
1
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+