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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Андерлехт
Беерсхот - Андерлехт: обзор матча 27 декабря 2021
Беерсхот
27.12.2021, понедельник, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
0 : 7
Завершен
Андерлехт
8'
Я. Версхарен
19'
Я. Версхарен
35'
Д. Зиркзее
47'
Л. Рафаэлов
63'
Б. Раман
68'
Б. Раман
72'
Ф. Амузу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Андерлехт
Желтая карточка
P. Bourdin
90'
72'
ГОЛ! 0:7!
Ф. Амузу
Пас отдал
С. Гомес
68'
ГОЛ! 0:6!
Б. Раман
68'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Д. Каллен
63'
ГОЛ! 0:5!
Б. Раман
57'
Замена
Б. Раман
️️️️
Л. Рафаэлов
56'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
К. Куаме
Желтая карточка
М. Кайседо
55'
47'
ГОЛ! 0:4!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Я. Версхарен
46'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
М. Мурильо
46'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
К. Ольссон
Замена
Т. де Смет
️️️️
M. Suzuki
46'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
М. Нубисси
46'
Красная карточка
Р. Хольцхаушер
40'
35'
ГОЛ! 0:3!
Д. Зиркзее
19'
ГОЛ! 0:2!
Я. Версхарен
Пас отдал
С. Гомес
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Версхарен
Пас отдал
С. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
25
Мойзес Кайседо
ОП
11
Рамиро Вака
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
29
T. Pietermaat
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
10
Илияс Себауи
ЦП
19
Abraham Okyere
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1-2-5
25
Кайседо
11
Вака
10
Хольцхаушер
5
Ван ден Берг
7
99
Нубисси
6
Дом
3
4-4-2
1
ван Кромбрадж
29
Худт
16
Магальян
62
Мурильо
17
Гомес
24
Каллен
8
Ольссон
16
Версхарен
11
Рафаэлов
11
Зиркзее
8
Куаме
7
28
де Смет
28
де Смет
7
99
Нубисси
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
99
Нубисси
11
Рафаэлов
14
Раман
14
Раман
11
Рафаэлов
62
Мурильо
15
Михайличенко
15
Михайличенко
62
Мурильо
8
Ольссон
18
Ашимеру
18
Ашимеру
8
Ольссон
8
Куаме
9
Амузу
9
Амузу
8
Куаме
24
Каллен
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
24
Каллен
Остались в запасе
Беерсхот
Андерлехт
10
Илияс Себауи
ЦП
19
Abraham Okyere
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
Остались в запасе
10
Илияс Себауи
ЦП
19
Abraham Okyere
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
Статистика матча Беерсхот - Андерлехт
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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