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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Херенвен
АЗ Алкмаар - Херенвен: обзор матча 23 апреля 2022
АЗ Алкмаар
23.04.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 30 тур
2 : 1
Завершен
Херенвен
44'
Й. Карлссон
87'
Т. Рейндерс
7'
А. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Херенвен
Замена
К. Соуа
️️️️
В. Павлидис
90'
Замена
А. Витри
️️️️
О. Вейндал
90'
ГОЛ! 2:1!
Т. Рейндерс
Пас отдал
С. Беукема
87'
85'
Желтая карточка
E. Mulder
84'
Желтая карточка
T. Zaal
79'
Замена
T. Zaal
️️️️
H. Akujobi
76'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
Т. Халилович
Замена
Х. Эвьен
️️️️
З. Абухляль
73'
63'
Замена
А. Мусаба
️️️️
С. ван Хойдонк
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Д. де Вит
46'
ГОЛ! 1:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
44'
Желтая карточка
Й. Класи
13'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Сарр
Пас отдал
Т. Халилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
4
Nick Bakker
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
Херенвен
10
Филип Стеванович
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
19
Jan Ras
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
4-3-1-2
1
Виндаль
5
Вейндал
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
18
Мидтсьё
8
Класи
20
де Вит
7
Абухляль
14
Павлидис
21
Карлссон
1-1-5
22
5
20
19
Хайе
22
9
Сарр
17
ван Хойдонк
8
Тахири
5
Вейндал
16
Витри
16
Витри
5
Вейндал
20
де Вит
14
Рейндерс
14
Рейндерс
20
де Вит
7
Абухляль
26
Эвьен
26
Эвьен
7
Абухляль
14
Павлидис
14
Соуа
14
Соуа
14
Павлидис
17
ван Хойдонк
49
Мусаба
49
Мусаба
17
ван Хойдонк
20
22
22
20
7
Халилович
26
26
7
Халилович
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Херенвен
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
Главный тренер
Паскаль Янсен
10
Филип Стеванович
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
19
Jan Ras
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
Остались в запасе
10
Филип Стеванович
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
19
Jan Ras
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча АЗ Алкмаар - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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