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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АЗ Алкмаар
ПСВ - АЗ Алкмаар: обзор матча 05 февраля 2022
ПСВ
05.02.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 21 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
19'
А. Обиспо
40'
Б. Мартинс-Инди
75'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
М. Гетце
90'
+2
90'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
83'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Й. Класи
75'
ГОЛ! 1:2!
Й. Карлссон
75'
Замена
С. Беукема
️️️️
Б. Мартинс-Инди
Желтая карточка
Д. Тезе
74'
72'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
Желтая карточка
И. Сангаре
72'
72'
Желтая карточка
О. Вейндал
70'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
67'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Р. Доан
62'
Замена
Э. Захави
️️️️
Д. Верман
61'
40'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мартинс-Инди
Пас отдал
О. Вейндал
ГОЛ! 1:0!
А. Обиспо
Пас отдал
К. Гакпо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
3-3-1-3
38
Мвого
4
Тезе
4
Обиспо
21
Боскальи
17
Жуниор
6
Сангаре
2
Мвене
25
Верман
18
Гакпо
27
Гетце
20
Доан
4-4-2
1
Виндаль
28
Сугавара
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
26
Эвьен
8
Класи
18
Мидтсьё
20
де Вит
14
Павлидис
21
Карлссон
25
Верман
7
Захави
7
Захави
25
Верман
20
Доан
35
Вертессен
35
Вертессен
20
Доан
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
4
Мартинс-Инди
31
Беукема
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
8
Класи
14
Рейндерс
14
Рейндерс
8
Класи
Остались в запасе
ПСВ
АЗ Алкмаар
26
Максим Делань
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
77
Брума
ЛВ
11
Йохан Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
77
Брума
ЛВ
11
Йохан Бакайоко
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча ПСВ - АЗ Алкмаар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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