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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - ПСВ
АЗ Алкмаар - ПСВ: обзор матча 11 сентября 2021
АЗ Алкмаар
11.09.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 4 тур
0 : 3
Завершен
ПСВ
14'
О. Боскальи
69'
Й. Вертессен
83'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - ПСВ
87'
Замена
Д. Тезе
️️️️
О. Боскальи
83'
ГОЛ! 0:3!
Р. Доан
Пас отдал
Й. Вертессен
Замена
Э. Поку
️️️️
Й. Класи
81'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Й. Карлссон
81'
79'
Желтая карточка
А. Обиспо
Замена
Х. Эвьен
️️️️
З. Абухляль
72'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
О. Вейндал
72'
69'
ГОЛ! 0:2!
Й. Вертессен
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
В. Павлидис
67'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
64'
62'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
К. Гакпо
61'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
М. ван Гинкел
55'
Замена
Брума
️️️️
Н. Мадуэке
55'
Замена
Р. Доан
️️️️
Э. Захави
Желтая карточка
П. Хацидиакос
47'
20'
Желтая карточка
М. ван Гинкел
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Боскальи
Пас отдал
Ф. Мвене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
16
Аслак Витри
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
25
Тейс Остинг
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-3-1-3
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
8
Класи
20
де Вит
18
Мидтсьё
7
Абухляль
14
Павлидис
21
Карлссон
16
Витри
3-2-1-3-1
16
Дроммел
5
Рамальо
4
Обиспо
21
Боскальи
2
Мвене
30
Макс
8
ван Гинкел
20
Мадуэке
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
14
Павлидис
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
14
Павлидис
5
Вейндал
28
Сугавара
28
Сугавара
5
Вейндал
7
Абухляль
26
Эвьен
26
Эвьен
7
Абухляль
21
Карлссон
14
Рейндерс
14
Рейндерс
21
Карлссон
8
Класи
17
Поку
17
Поку
8
Класи
20
Мадуэке
77
Брума
77
Брума
20
Мадуэке
21
Боскальи
4
Тезе
4
Тезе
21
Боскальи
8
ван Гинкел
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
8
ван Гинкел
7
Захави
20
Доан
20
Доан
7
Захави
18
Гакпо
35
Вертессен
35
Вертессен
18
Гакпо
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ПСВ
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
25
Тейс Остинг
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
25
Тейс Остинг
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча АЗ Алкмаар - ПСВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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