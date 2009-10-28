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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 28 октября 2009
Дженоа
28.10.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
43'
Р. Палладино
73'
Д. Место
63'
М. Маркьонни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
М. Паскуаль
Замена
А. Эспозито
️️️️
Ф. Модесто
ГОЛ! 2:1!
Д. Место
Замена
Р. Паласио
️️️️
Д. Скулли
Замена
Д. Место
️️️️
Р. Палладино
ГОЛ! 1:1!
М. Маркьонни
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
К. Дзанетти
️️️️
М. Донадель
Замена
М. Маркьонни
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
С. Йоветич
ГОЛ! 1:0!
Р. Палладино
Желтая карточка
Д. Бьява
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
12
Адриан Муту
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Дженоа
22
Данило Руссо
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Сильвано Раджио
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
3-4-3
32
Амелия
19
Папастатопулос
20
Бьява
16
Боккетти
32
Модесто
0
Миланетто
0
Сапатер
7
Росси
10
Скулли
17
Палладино
9
Креспо
4-3-3
1
Фрей
16
Комотто
3
Дайнелли
5
Гамберини
21
Паскуаль
18
Монтоливо
33
Донадель
11
Варгас
19
Джилардино
9
Йоветич
12
Муту
32
Модесто
28
Эспозито
28
Эспозито
32
Модесто
17
Палладино
27
Место
27
Место
17
Палладино
10
Скулли
8
Паласио
8
Паласио
10
Скулли
33
Донадель
14
Дзанетти
14
Дзанетти
33
Донадель
9
Йоветич
32
Маркьонни
32
Маркьонни
9
Йоветич
21
Паскуаль
9
Кастильо
9
Кастильо
21
Паскуаль
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
10
Сильвано Раджио
ЦП
22
Данило Руссо
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
10
Сильвано Раджио
ЦП
22
Данило Руссо
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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