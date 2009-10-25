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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Лацио
Бари - Лацио: обзор матча 25 октября 2009
Бари
25.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
11'
П. Баррето
69'
Р. Меджиорини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Лацио
Желтая карточка
Э. Альварес
Замена
В. Коман
️️️️
С. Альмирон
ГОЛ! 2:0!
Р. Меджиорини
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
П. Баррето
Замена
А. Гацци
️️️️
Р. Аллегретти
Желтая карточка
А. Раноккия
Желтая карточка
С. Альмирон
ГОЛ! 1:0!
П. Баррето
11'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Бари - Лацио
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Сан Никола
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