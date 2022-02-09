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Норвич Сити - Кристал Пэлас
Норвич Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 09 февраля 2022
Норвич Сити
09.02.2022, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
1'
Т. Пукки
60'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Кристал Пэлас
Замена
Д. Роу
️️️️
А. Айда
84'
83'
Желтая карточка
К. Галлахер
80'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Д. Шлупп
80'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
75'
Желтая карточка
Ж. Матета
Замена
М. Норманн
️️️️
П. Лис-Мелу
75'
70'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Олисе
Замена
Б. Гилмор
️️️️
П. Плахета
64'
63'
Пенальти не реализован!
В. Заа
60'
ГОЛ! 1:1!
В. Заа
Желтая карточка
Б. Уильямс
53'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
Пас отдал
А. Айда
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-2-2-2
1
Ганн
33
Уильямс
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
77
Плахета
7
Рашица
20
Пукки
33
Айда
4-3-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Галлахер
19
Хьюз
27
Шлупп
17
Олисе
10
Заа
14
Матета
33
Лис-Мелу
17
Норманн
17
Норманн
33
Лис-Мелу
77
Плахета
6
Гилмор
6
Гилмор
77
Плахета
33
Айда
11
Роу
11
Роу
33
Айда
27
Шлупп
10
Эзе
10
Эзе
27
Шлупп
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
17
Олисе
10
Айю
10
Айю
17
Олисе
Остались в запасе
Норвич Сити
Кристал Пэлас
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Норвич Сити - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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