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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 17 октября 2009
Ювентус
17.10.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
20'
Амаури
6'
Х. Варгас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
Замена
Д. Трезеге
️️️️
Диего
Замена
П. Де Челье
️️️️
В. Яквинта
Замена
️️️️
Х. Варгас
Замена
М. Каморанези
️️️️
М. Сиссоко
Замена
А. Муту
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
М. Гобби
Желтая карточка
З. Грыгера
Замена
️️️️
М. Маркьонни
Травма
М. Маркьонни
ГОЛ! 1:1!
Амаури
Пас отдал
В. Яквинта
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Варгас
Пас отдал
С. Йоветич
Желтая карточка
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Диего
АП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
(К)
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
6
Гроссо
0
Каннаваро
14
Кьеллини
26
Грыгера
30
Мело
29
Поульсен
22
Сиссоко
10
Диего
11
Амаури
19
Яквинта
3-2-3-2
1
Фрей
18
Гобби
3
Дайнелли
5
Гамберини
16
Комотто
21
Паскуаль
32
Маркьонни
18
Монтоливо
14
Дзанетти
9
Йоветич
19
Джилардино
19
Яквинта
29
Де Челье
29
Де Челье
19
Яквинта
22
Сиссоко
45
Каморанези
45
Каморанези
22
Сиссоко
10
Диего
7
Трезеге
7
Трезеге
10
Диего
11
Варгас
11
Варгас
9
Йоветич
12
Муту
12
Муту
9
Йоветич
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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