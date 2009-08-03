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Расписание матчей
Ювентус - Астон Вилла
Ювентус - Астон Вилла: обзор матча 03 августа 2009
Ювентус
03.08.2009, понедельник, 00:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ювентус - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
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08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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1 : 2
05.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
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2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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03.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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1 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
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