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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Орхус
Ольборг - Орхус: обзор матча 08 августа 2021
Ольборг
08.08.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Орхус
32'
И. Фоссум
51'
М. Росс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Орхус
Желтая карточка
Р. Теланнер
86'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
М. Хойхольт
85'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
Л. Прип
85'
81'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Ф. Тингагер
Желтая карточка
Я. Нильсен
80'
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Макарич
76'
73'
Желтая карточка
Я. Биссек
68'
Замена
П. Мортенсен
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
68'
Замена
А. Гренбек
️️️️
Д. Линкс
68'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
O. Lund
68'
Замена
А. Мунксгор
️️️️
A. D'Alberto
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Ф. Берстинг
65'
ГОЛ! 2:0!
М. Росс
Пас отдал
И. Фоссум
51'
ГОЛ! 1:0!
И. Фоссум
32'
29'
Желтая карточка
Н. Поульсен
11'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
5'
Желтая карточка
O. Lund
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
4-3-4
2
Росс
4
Гранли
2
Паллесен
5
Теланнер
8
Фоссум
10
Берстинг
18
Прип
35
Ринне
6
Феррейра
7
Куск
9
Макарич
3-4-3
1
Хансен
5
5
Тингагер
2
33
19
Кал
11
Линкс
6
Поульсен
91
23
Торстейнссон
31
Биссек
10
Берстинг
3
Нильсен
3
Нильсен
10
Берстинг
18
Прип
26
Кристенсен
26
Кристенсен
18
Прип
6
Хойхольт
6
Хойхольт
Хойхольт
35
35
Хойхольт
9
Макарич
22
Прица
22
Прица
9
Макарич
5
3
Мунксгор
3
Мунксгор
5
11
Линкс
11
Гренбек
11
Гренбек
11
Линкс
2
31
Кристенсен
31
Кристенсен
2
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
5
Тингагер
38
38
5
Тингагер
Остались в запасе
Ольборг
Орхус
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Ольборг - Орхус
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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