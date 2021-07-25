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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Орхус
Нордшелланд - Орхус: обзор матча 25 июля 2021
Нордшелланд
25.07.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Орхус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Орхус
Желтая карточка
E. Nnamani
90'
+7
Желтая карточка
М. Тюхосен
90'
86'
Желтая карточка
Д. Линкс
Желтая карточка
М. Андерсен
86'
83'
Замена
С. Хауснер
️️️️
Я. Биссек
83'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Ф. Тингагер
Замена
Л. Валта
️️️️
М. Диоманде
82'
Замена
E. Nnamani
️️️️
Л. Кулибали
73'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
К. Хансен
73'
68'
Замена
J. Juelsgaard
️️️️
O. Lund
Замена
M. Woledzi
️️️️
А. Нагало
64'
56'
Замена
A. Gersbach
️️️️
Z. Duncan
46'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
D. Kurminowski
Желтая карточка
А. Нагало
43'
28'
Желтая карточка
Н. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
17
Абу Франсис
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
3
Мартин Фрезе
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
33
Якоб Кристенсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
70
Emeka Nnamani
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Орхус
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
2-3-1-4
1
Виндаль
17
Тюхосен
4
Хансен
17
Франсис
10
Диоманде
8
Андерсен
21
Шельдеруп
3
Фрезе
39
Нагало
28
Кулибали
2
Вилладсен
3-5-2
1
Хансен
2
3
Мунксгор
5
Тингагер
33
11
Гренбек
11
Линкс
6
Поульсен
24
31
Биссек
91
39
Нагало
3
3
39
Нагало
4
Хансен
24
Свенссон
24
Свенссон
4
Хансен
28
Кулибали
70
70
28
Кулибали
10
Диоманде
81
Валта
81
Валта
10
Диоманде
31
Биссек
20
Хауснер
20
Хауснер
31
Биссек
2
18
18
2
5
Тингагер
31
Кристенсен
31
Кристенсен
5
Тингагер
24
3
3
24
91
38
38
91
Остались в запасе
Нордшелланд
Орхус
33
Якоб Кристенсен
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
33
Якоб Кристенсен
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Остались в запасе
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Нордшелланд - Орхус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
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