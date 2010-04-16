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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Ольяненси - Маритиму
Ольяненси - Маритиму: обзор матча 16 апреля 2010
Ольяненси
16.04.2010, пятница, 23:15
Чемпионат Португалии, 27 тур
1 : 2
Завершен
Маритиму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ольяненси - Маритиму
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольяненси
Товарищеские матчи
Ольяненси
0 : 2
19.01.2016
Динамо
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
10.05.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Ольяненси
2 : 1
04.05.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
2 : 0
20.04.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 2
12.04.2014
Ольяненси
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
0 : 0
08.11.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Жозе Арканжо
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Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
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Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
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