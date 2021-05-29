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Хольштайн - Кельн

29.05.2021, Суббота, 19:00 мск Киль, стадион Гольштайн-Штадион Германия. Бундеслига , ответный матч Хольштайн - Кельн
Первый матч: 1 - 0
Германия. Бундеслига (2020/2021)

первый матч		 26 мая, среда 19:30 Кельн 0:1 Хольштайн
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