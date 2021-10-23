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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Лиллестрем
Викинг - Лиллестрем: обзор матча 23 октября 2021
Викинг
23.10.2021, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
5 : 1
Завершен
Лиллестрем
48'
Х. Танген
68'
В. Бериша
73'
В. Бериша
82'
В. Бериша
64'
Ф. Крогстад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Лиллестрем
ГОЛ! 4:1!
В. Бериша
Пас отдал
З. Трипич
82'
Замена
S. Kvia-Egeskog
️️️️
Х. Танген
80'
75'
Замена
H. Skogvold
️️️️
Л. Рангер
Замена
К. Кабран
️️️️
Я. де Ланлай
75'
ГОЛ! 3:1!
В. Бериша
Пас отдал
Я. де Ланлай
73'
ГОЛ! 2:1!
В. Бериша
68'
64'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Крогстад
62'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
У. Матисен
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
К. Лекберг
56'
ГОЛ! 1:0!
Х. Танген
48'
19'
Желтая карточка
Л. Рангер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
10
Златко Трипич
ЦП
6
Джанни Стенснесс
ЦП
4
Давид Брекало
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2-5
1
Остбю
10
Трипич
6
Стенснесс
16
Лекберг
28
Себулонсен
23
Викстоль
8
Белл
27
Танген
5
14
Брюнес
21
Кристиансен
4
Гарнас
24
Петтерссон
22
Слердаль
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
16
Лекберг
27
Танген
26
26
27
Танген
11
де Ланлай
11
Кабран
11
Кабран
11
де Ланлай
14
Матисен
23
Свендсен
23
Свендсен
14
Матисен
2
Рангер
23
23
2
Рангер
Остались в запасе
Викинг
Лиллестрем
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Викинг - Лиллестрем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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