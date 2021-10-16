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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Кристиансунд
Лиллестрем - Кристиансунд: обзор матча 16 октября 2021
Лиллестрем
16.10.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
0 : 0
Завершен
Кристиансунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Кристиансунд
90'
+2
Замена
️️️️
А. Диоп
Замена
У. Матисен
️️️️
D. Gustafsson
87'
82'
Замена
A. Askar
️️️️
Б. Бай
78'
Желтая карточка
A. Coly
Замена
Т. Свендсен
️️️️
P. AndrÃ© Helland
75'
74'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
А. Муколли
74'
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
Л. Каллудра
Желтая карточка
И. Мэттью
71'
Желтая карточка
В. Драгснес
54'
Желтая карточка
Э. Гарнас
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
7
Торгил Гьертсен
ЦП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
5
7
21
Кристиансен
10
Ольсен
10
18
Мэттью
3-2-5
34
МакДермотт
3
Асбак
19
5
10
Каллудра
6
28
Диоп
14
Мава
13
Бай
98
Муколли
22
10
23
Свендсен
23
Свендсен
10
7
14
Матисен
14
Матисен
7
10
Каллудра
7
Гьертсен
7
Гьертсен
10
Каллудра
98
Муколли
6
Исаксен
6
Исаксен
98
Муколли
13
Бай
77
77
13
Бай
Остались в запасе
Лиллестрем
Кристиансунд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
2
Ларс Рангер
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
2
Ларс Рангер
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Лиллестрем - Кристиансунд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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