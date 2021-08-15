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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Сандефьорд
Бранн - Сандефьорд: обзор матча 15 августа 2021
Бранн
15.08.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
3 : 2
Завершен
Сандефьорд
18'
D. Alexander Pedersen
78'
Р. Тэйлор (П)
29'
К. Хансен
42'
К. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Сандефьорд
79'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Тэйлор
78'
69'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
Б. Вембангомо
69'
Замена
Z. Eduardo
️️️️
Х. Сингх
Замена
У. Кольскоген
️️️️
Y. Sane
62'
Замена
Т. Грегор
️️️️
М. Расмуссен
62'
49'
Желтая карточка
Х. Сингх
42'
ГОЛ! 1:2!
К. Хансен
Пас отдал
М. Хаакенстад
29'
ГОЛ! 1:1!
К. Хансен
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
28'
ГОЛ! 1:0!
D. Alexander Pedersen
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
19
Yaya Sane
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
4
Томас Грегор
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Сандефьорд
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
2-5
7
Майре
21
Тэйлор
25
Йенсен Вассберг
1
19
Хеггебе
20
Расмуссен
23
5
6
Мерк
1
5
4
2
Хаакенстад
20
Расмуссен
4
Грегор
4
Грегор
20
Расмуссен
19
24
Кольскоген
24
Кольскоген
19
24
Сингх
8
8
24
Сингх
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
5
Вембангомо
7
Ньенету
7
Ньенету
5
Вембангомо
Остались в запасе
Бранн
Сандефьорд
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Бранн - Сандефьорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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