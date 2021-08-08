Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Лиллестрем
Сандефьорд - Лиллестрем: обзор матча 08 августа 2021
Сандефьорд
08.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
1 : 1
Завершен
Лиллестрем
59'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Лиллестрем
90'
+5
Замена
Ф. Слердаль
️️️️
Э. Гарнас
Замена
M. Njie
️️️️
А. Тветер
83'
Замена
Э. Бренден
️️️️
К. Хансен
77'
71'
Замена
D. Gustafsson
️️️️
Т. Свендсен
59'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ольсен
Пас отдал
Г. Осен
Замена
Z. Eduardo
️️️️
Х. Сингх
46'
11'
Желтая карточка
Л. Рангер
Желтая карточка
В. Куртович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
24
Хармит Сингх
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сандефьорд
10
Moussa Njie
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
Лиллестрем
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
5
7
1
9
Тветер
99
Хансен
19
Куртович
1-5
23
Осен
18
Мэттью
4
Гарнас
5
Огбу
2
Рангер
6
Кайринен
9
Тветер
10
10
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
24
Сингх
8
8
24
Сингх
99
Хансен
15
Бренден
15
Бренден
99
Хансен
23
Свендсен
7
7
23
Свендсен
4
Гарнас
22
Слердаль
22
Слердаль
4
Гарнас
Остались в запасе
Сандефьорд
Лиллестрем
3
Марк Валес
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
3
Марк Валес
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
Остались в запасе
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Сандефьорд - Лиллестрем
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
Новости команд
Все
Сандефьорд
Лиллестрем
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+