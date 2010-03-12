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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Навал - Лейрия
Навал - Лейрия: обзор матча 12 марта 2010
Навал
12.03.2010, пятница, 23:15
Чемпионат Португалии, 23 тур
1 : 0
Завершен
Лейрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Навал - Лейрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Навал
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Навал
0 : 3
14.05.2011
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Лейрия
1 : 0
08.05.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Навал
1 : 2
01.05.2011
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 0
17.04.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 26 тур
Навал
2 : 1
10.04.2011
Бенфика
Лейрия
Португалия. Кубок, 1/4 финала
Торренсе
3 : 1
11.01.2026
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Лейрия
2 : 3
12.05.2012
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Бенфика
1 : 0
05.05.2012
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Лейрия
0 : 4
29.04.2012
Фейренсе
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
21.04.2012
Лейрия
Информация о матче
Стадион:
Жозе Бенту Пессоа
Новости команд
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Навал
Лейрия
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
2023.01.27 15:59
A Bola: экс-президент «Лейрии» Толстиков – претендент на пост спортивного директора «Спартака»
2021.08.12 11:28
15
Президент «Лейрии» Толстиков: «Вендел не дозрел для решения больших задач»
2020.10.06 10:14
2
Президент «Лейрии» считает, что «Бенфика» приложит максимум усилий для победы над ЦСКА в Москве
2017.11.22 07:30
3
Игроки «Крыльев Советов» Овсянников и Голенков перешли в «Лейрию»
2017.09.01 14:37
2
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
2023.01.27 15:59
A Bola: экс-президент «Лейрии» Толстиков – претендент на пост спортивного директора «Спартака»
2021.08.12 11:28
15
Президент «Лейрии» Толстиков: «Вендел не дозрел для решения больших задач»
2020.10.06 10:14
2
Президент «Лейрии» считает, что «Бенфика» приложит максимум усилий для победы над ЦСКА в Москве
2017.11.22 07:30
3
Игроки «Крыльев Советов» Овсянников и Голенков перешли в «Лейрию»
2017.09.01 14:37
2
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