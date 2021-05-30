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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Лиллестрем
Кристиансунд - Лиллестрем: обзор матча 30 мая 2021
Кристиансунд
30.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
1 : 0
Завершен
Лиллестрем
83'
Б. Бай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Лиллестрем
89'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
К. Кайринен
ГОЛ! 1:0!
Б. Бай
Пас отдал
A. Askar
83'
Замена
А. Муколли
️️️️
Т. Гьертсен
76'
Желтая карточка
С. Эрик Картум
70'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
70'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
70'
68'
Замена
У. Матисен
️️️️
D. Gustafsson
68'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Л. Ольсен
Замена
A. Askar
️️️️
К. Асбак
46'
Желтая карточка
К. Асбак
41'
1'
Желтая карточка
Л. Рангер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
13
Бендик Бай
ПВ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Лиллестрем
21
Мадс Кристиансен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Кристиансунд
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
Лиллестрем
1
Алекс Кранинкс
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Ульрик Матисен
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
2-4-2-2
34
МакДермотт
3
Асбак
19
77
Скарсем
6
7
Гьертсен
19
Картум
9
Виллумссон
13
Бай
22
23
4-1-3-2
21
Кристиансен
2
Рангер
5
Огбу
4
Гарнас
20
Драгснес
18
Мэттью
6
Кайринен
27
Крогстад
23
Осен
10
Ольсен
7
9
Виллумссон
29
Мумбанья
29
Мумбанья
9
Виллумссон
3
Асбак
77
77
3
Асбак
7
Гьертсен
98
Муколли
98
Муколли
7
Гьертсен
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
10
Ольсен
14
Брюнес
14
Брюнес
10
Ольсен
7
14
Матисен
14
Матисен
7
6
Кайринен
10
10
6
Кайринен
Остались в запасе
Кристиансунд
Лиллестрем
11
Оскар Сивертсен
ПВ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
11
Оскар Сивертсен
ПВ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Остались в запасе
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Кристиансунд - Лиллестрем
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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