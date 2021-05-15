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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Рид
Альтах - Рид: обзор матча 15 мая 2021
Альтах
15.05.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 9 тур
3 : 0
Завершен
Рид
12'
М. Фишер
60'
D. Maderner
90'
D. Nussbaumer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Рид
ГОЛ! 3:0!
D. Nussbaumer
Пас отдал
Й. Тартаротти
90'
87'
Замена
T. Reifeltshammer
️️️️
N. Stosic
84'
Желтая карточка
М. Зигль
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
М. Фишер
80'
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
A. Casar
75'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
Э. Шрайнер
75'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
D. Maderner
75'
74'
Замена
С. Нутц
️️️️
P. Möschl
62'
Желтая карточка
N. Stosic
ГОЛ! 2:0!
D. Maderner
Пас отдал
М. Фишер
60'
46'
Замена
М. Зигль
️️️️
B. Takougnadi
46'
Замена
М. Груль
️️️️
P. Schmidt
Замена
D. Carando
️️️️
A. Wiss
46'
40'
Красная карточка
М. Лакнер
Желтая карточка
A. Wiss
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Фишер
Пас отдал
A. Casar
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
8
Aljaž Casar
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
Рид
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
31
Balakiyem Takougnadi
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
18
Danilo Carando
ЦФ
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
4-4-2
39
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
18
Карич
3
Суботич
30
Фишер
0
16
Шрайнер
10
Гуэ
9
8
2-2-5
3
Боатенг
55
Мейсль
12
Байич
6
Лакнер
31
19
6
25
48
16
Шрайнер
37
Эдокполор
37
Эдокполор
16
Шрайнер
0
18
18
0
30
Фишер
20
Тартаротти
20
Тартаротти
30
Фишер
8
0
0
8
9
27
Хаудум
27
Хаудум
9
37
28
28
37
31
4
Зигль
4
Зигль
31
25
22
Нутц
22
Нутц
25
19
18
Груль
18
Груль
19
Остались в запасе
Альтах
Рид
16
Tino Casali
ВР
11
Marco Meilinger
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
1
Самуэль Радлингер
ВР
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
11
Marco Meilinger
ЦП
Остались в запасе
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
1
Самуэль Радлингер
ВР
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Альтах - Рид
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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