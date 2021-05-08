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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Рид
Хартберг - Рид: обзор матча 08 мая 2021
Хартберг
08.05.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 7 тур
1 : 1
Завершен
Рид
83'
S. Rakowitz
49'
А. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Рид
Замена
Т. Роттер
️️️️
М. Хорват
84'
ГОЛ! 1:1!
S. Rakowitz
83'
Замена
S. Rakowitz
️️️️
С. Хорват
73'
72'
Желтая карточка
А. Байич
Желтая карточка
К. Клем
72'
63'
Замена
T. Reifeltshammer
️️️️
M. Haas
Замена
С. Шабби
️️️️
L. Ried
60'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Байич
Пас отдал
С. Нутц
Замена
Ю. Хайль
️️️️
Ю. Эртльталер
46'
46'
Замена
М. Груль
️️️️
B. Gschweidl
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
6
Constantin Reiner
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Рид
18
Марко Груль
ЛВ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Свете
33
Лукенедер
14
Клем
11
Хорват
7
Эртльталер
29
Нимага
27
55
Реп
30
Хорват
29
Флеккер
24
Тадич
2-2-5
1
Радлингер
3
Боатенг
55
Мейсль
4
Зигль
22
Нутц
48
9
10
Вайссмайер
23
37
30
Хорват
10
10
30
Хорват
11
Хорват
31
Роттер
31
Роттер
11
Хорват
7
Эртльталер
28
Хайль
28
Хайль
7
Эртльталер
27
9
Шабби
9
Шабби
27
23
28
28
23
9
18
Груль
18
Груль
9
Остались в запасе
Хартберг
Рид
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
12
Анте Байич
ПП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
25
Patrick Möschl
ЦФ
6
Маркус Лакнер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
12
Анте Байич
ПП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
25
Patrick Möschl
ЦФ
6
Маркус Лакнер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Хартберг - Рид
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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