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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Альтах
Рид - Альтах: обзор матча 17 апреля 2021
Рид
17.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
Альтах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Альтах
Замена
М. Лакнер
️️️️
С. Нутц
90'
Желтая карточка
С. Радлингер
82'
82'
Желтая карточка
М. Фишер
73'
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
M. Meilinger
73'
Замена
A. Casar
️️️️
Ш. Хаудум
Замена
M. Satin
️️️️
А. Байич
66'
Замена
M. Canadi
️️️️
B. Gschweidl
46'
Желтая карточка
К. Боатенг
35'
16'
Замена
D. Maderner
️️️️
C. Obasi
6'
Желтая карточка
Н. Эдокполор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
0
Chinedu Obasi
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Рид
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
0
D. Nussbaumer
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
2-3-1-4
1
Радлингер
3
Боатенг
55
Мейсль
22
Нутц
4
Зигль
12
Байич
18
Груль
28
9
48
10
Вайссмайер
3-4-3
39
5
Дабанли
18
Карич
37
Эдокполор
27
Хаудум
10
Гуэ
30
Фишер
11
5
23
0
9
8
8
9
12
Байич
11
11
12
Байич
22
Нутц
6
Лакнер
6
Лакнер
22
Нутц
0
9
9
0
27
Хаудум
8
8
27
Хаудум
11
0
0
11
Остались в запасе
Рид
Альтах
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
0
A. Wiss
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
0
A. Wiss
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Рид - Альтах
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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