Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Хартберг
Рид - Хартберг: обзор матча 03 апреля 2021
Рид
03.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
3 : 2
Завершен
Хартберг
37'
М. Груль
69'
М. Груль
71'
Ю. Вайссмайер
1'
S. Rakowitz
34'
Б. Нимага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Хартберг
Замена
М. Лакнер
️️️️
А. Байич
89'
87'
Замена
С. Тижани
️️️️
A. Lienhart
Желтая карточка
M. Satin
83'
Замена
T. Reifeltshammer
️️️️
С. Нутц
76'
76'
Замена
P. Sturm
️️️️
Ю. Хайль
ГОЛ! 3:2!
Ю. Вайссмайер
71'
ГОЛ! 2:2!
М. Груль
Пас отдал
B. Gschweidl
69'
Желтая карточка
М. Зигль
67'
Замена
M. Satin
️️️️
Д. Оффенбахер
60'
60'
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Тадич
46'
Замена
L. Ried
️️️️
S. Rakowitz
46'
Замена
Т. Роттер
️️️️
Т. Кайнц
Замена
B. Gschweidl
️️️️
F. Borsos
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Груль
37'
34'
ГОЛ! 0:2!
Б. Нимага
17'
Пенальти не реализован!
Д. Тадич
Желтая карточка
С. Нутц
13'
6'
Желтая карточка
М. Хорват
1'
ГОЛ! 0:1!
S. Rakowitz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
12
Анте Байич
ПП
26
Filip Borsos
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
30
Саша Хорват
АП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рид
6
Маркус Лакнер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
27
Lukas Ried
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
2-4-1-3
1
Радлингер
3
Боатенг
55
Мейсль
22
Нутц
8
Оффенбахер
4
Зигль
12
Байич
18
Груль
3
10
Вайссмайер
26
4-1-2-1-2
1
Свете
33
Лукенедер
6
28
Хайль
4
11
Хорват
23
Кайнц
29
Нимага
30
Хорват
24
Тадич
10
22
Нутц
28
28
22
Нутц
8
Оффенбахер
11
11
8
Оффенбахер
12
Байич
6
Лакнер
6
Лакнер
12
Байич
26
9
9
26
6
14
Тижани
14
Тижани
6
28
Хайль
18
18
28
Хайль
23
Кайнц
31
Роттер
31
Роттер
23
Кайнц
10
27
27
10
24
Тадич
9
Шабби
9
Шабби
24
Тадич
Остались в запасе
Рид
Хартберг
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рид - Хартберг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
Новости команд
Все
Рид
Хартберг
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+