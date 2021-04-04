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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Орхус
Нордшелланд - Орхус: обзор матча 04 апреля 2021
Нордшелланд
04.04.2021, воскресенье, 19:05
Дания. Суперлига, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Орхус
18'
К. Сулемана
87'
О. Антман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Орхус
ГОЛ! 2:0!
О. Антман
Пас отдал
О. Вилладсен
87'
Замена
А. Франсис
️️️️
К. Сулемана
84'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
А. Шельдеруп
84'
Замена
О. Антман
️️️️
Д. Свенссон
84'
80'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
80'
Замена
Б. Санне
️️️️
С. Хауснер
Замена
️️️️
А. Нагало
67'
63'
Желтая карточка
P. Olsen
Замена
В. Йенсен
️️️️
И. Садик
63'
60'
Замена
А. Гренбек
️️️️
B. Hvidt
Желтая карточка
К. Сулемана
55'
36'
Замена
А. Мунксгор
️️️️
К. Дикс
31'
Желтая карточка
К. Дикс
ГОЛ! 1:0!
К. Сулемана
Пас отдал
А. Шельдеруп
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
55
Виктор Йенсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Орхус
25
Бубакар Санне
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Виндаль
39
Нагало
17
Тюхосен
18
Месик
24
Свенссон
2
Вилладсен
8
Андерсен
42
Чуквуани
21
Шельдеруп
7
Сулемана
11
Садик
4-4-2
25
Грабара
4
Дикс
20
Хауснер
5
Хойер
18
11
Линкс
33
10
Блуме
22
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
11
Садик
55
Йенсен
55
Йенсен
11
Садик
24
Свенссон
11
Антман
11
Антман
24
Свенссон
7
Сулемана
17
Франсис
17
Франсис
7
Сулемана
21
Шельдеруп
29
29
21
Шельдеруп
23
Торстейнссон
38
38
23
Торстейнссон
20
Хауснер
25
Санне
25
Санне
20
Хауснер
4
Дикс
3
Мунксгор
3
Мунксгор
4
Дикс
22
11
Гренбек
11
Гренбек
22
Остались в запасе
Нордшелланд
Орхус
72
Martin Vantruba
ВР
Главный тренер
Флемминг Педерсен
26
Милан Евтович
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
Остались в запасе
26
Милан Евтович
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Нордшелланд - Орхус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
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