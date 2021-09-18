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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Палмейрас
Шапекоэнсе - Палмейрас: обзор матча 18 сентября 2021
Шапекоэнсе
18.09.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Палмейрас
10'
Р. Вейга
28'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Палмейрас
86'
Замена
Г. Верон
️️️️
Дуду
81'
Замена
Рони
️️️️
Р. Вейга
Замена
F.
️️️️
Б. Силва
74'
Замена
F.
️️️️
D. Melz
69'
Желтая карточка
Б. Силва
64'
59'
Желтая карточка
Ф. Мело
46'
Замена
R.
️️️️
Уэсли
46'
Замена
Г. Менино
️️️️
М. Роша
46'
Замена
М. Фернандес
️️️️
П. де Паула
Замена
Раванелли
️️️️
A. Leite
46'
Замена
L. Gomes
️️️️
P. H. Perotti
46'
Замена
M. Ribeiro
️️️️
A. Santos
46'
Желтая карточка
A. Leite
41'
28'
ГОЛ! 0:2!
Л. Адриано
Пас отдал
Х. Пикерес
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Вейга
Пас отдал
Уэсли
4'
Желтая карточка
П. де Паула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
31
Denner Melz
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
7
Mike
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
13
Луан
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Шапекоэнсе
12
Раванелли
АП
22
Ezequiel
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
Палмейрас
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
12
Майке
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
13
Renan
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
33
Рони
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
5
7
29
Силва
19
9
2
2-5
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
13
Луан
4
Адриано
12
де Паула
21
Уэсли
23
Вейга
0
12
Раванелли
12
Раванелли
0
31
10
10
31
29
Силва
28
28
29
Силва
9
25
25
9
19
5
5
19
14
Роша
25
Менино
25
Менино
14
Роша
12
де Паула
35
Фернандес
35
Фернандес
12
де Паула
21
Уэсли
13
13
21
Уэсли
23
Вейга
33
Рони
33
Рони
23
Вейга
92
Дуду
27
Верон
27
Верон
92
Дуду
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Палмейрас
22
Ezequiel
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
15
Данило
ОП
12
Майке
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
22
Ezequiel
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
Остались в запасе
15
Данило
ОП
12
Майке
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Шапекоэнсе - Палмейрас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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