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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Шапекоэнсе
Атлетико Паранаэнсе - Шапекоэнсе: обзор матча 28 июня 2021
Атлетико Паранаэнсе
28.06.2021, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
2 : 2
Завершен
Шапекоэнсе
37'
Келлвен
60'
Т. Хелено
26'
Игнасио
90+4'
G.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Шапекоэнсе
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
G.
Пас отдал
K. Nunes
Желтая карточка
З. Ивалдо
87'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
М. Баби
84'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Витиньо
84'
Замена
J.
️️️️
Д. Теранс
79'
75'
Замена
K. Nunes
️️️️
M.
75'
Замена
G.
️️️️
Ф.
Замена
Эрик
️️️️
Кристиан
74'
72'
Желтая карточка
R. Lima
70'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
A.
70'
Замена
F.
️️️️
G. Piola Minozzo
ГОЛ! 2:1!
Т. Хелено
Пас отдал
Д. Теранс
60'
ГОЛ! 1:1!
Келлвен
Пас отдал
П. Энрике
37'
26'
ГОЛ! 0:1!
Игнасио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Шапекоэнсе
4
Игнасио
ЦЗ
12
Раванелли
АП
17
Фернандиньо
ЛФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
7
Mike
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
27
Felipe Santana
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
24
Бенто
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
14
Эрик
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Jadson
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
Шапекоэнсе
13
Кейллер
ВР
89
Vágner
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Сантос
27
Зе Ивалдо
5
Энрике
44
Хелено
16
Абнер
12
Келлвен
18
Кристиан
18
Читтадини
28
Витиньо
80
Теранс
17
Баби
1-1-5
4
Игнасио
12
Раванелли
0
43
27
2
17
17
Баби
79
Кайзер
79
Кайзер
17
Баби
18
Кристиан
14
Эрик
14
Эрик
18
Кристиан
28
Витиньо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
28
Витиньо
80
Теранс
10
10
80
Теранс
17
49
49
17
7
0
0
7
6
10
10
6
0
9
9
0
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Шапекоэнсе
30
Луан Патрик
ЦЗ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ВР
24
Бенто
ВР
55
Fernando Canesin
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
13
Кейллер
ВР
89
Vágner
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
Остались в запасе
30
Луан Патрик
ЦЗ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ВР
24
Бенто
ВР
55
Fernando Canesin
ЦП
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
89
Vágner
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Шапекоэнсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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