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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Интернасьонал
Шапекоэнсе - Интернасьонал: обзор матча 25 июня 2021
Шапекоэнсе
25.06.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Интернасьонал
56'
D.
6'
К. Видаль
35'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Интернасьонал
90'
+9
Красная карточка
D. Fernandes
Красная карточка
Б. Силва
90'
+6
90'
+4
Замена
M. Vinicius
️️️️
К. Видаль
Замена
M.
️️️️
Ф.
86'
Замена
F.
️️️️
D.
79'
77'
Желтая карточка
Эденилсон
76'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
D.
71'
69'
Желтая карточка
К. Видаль
Замена
F.
️️️️
V. Guedes
65'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
A.
64'
ГОЛ! 1:2!
D.
Пас отдал
Раванелли
56'
56'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Дурадо
56'
Замена
L. Borges
️️️️
З. Габриэл
Замена
Б. Силва
️️️️
R. Gebing
46'
45'
+2
Желтая карточка
З. Габриэл
Желтая карточка
R. Gebing
35'
35'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Алберто
Пас отдал
Патрик
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Видаль
Пас отдал
Маурисио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
4
Игнасио
ЦЗ
12
Раванелли
АП
17
Фернандиньо
ЛФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
27
Felipe Santana
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
18
Маурисио
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Шапекоэнсе
29
Бруно Силва
ЦФ
89
Vágner
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
43
Hiago
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
7
Mike
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
Интернасьонал
7
Пеглоу
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Лукас Рамос
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
1-1-5
4
Игнасио
12
Раванелли
17
0
0
43
23
3-2-2-2-1
42
Даниэл
5
Хейтор
14
Рибейро
31
Куэста
23
Зе Габриэл
13
Дурадо
88
Эденилсон
8
Патрик
11
Видаль
18
Маурисио
9
Алберто
0
29
Силва
29
Силва
0
17
7
7
17
23
10
10
23
0
10
10
0
0
9
9
0
11
Видаль
99
99
11
Видаль
23
Зе Габриэл
4
4
23
Зе Габриэл
13
Дурадо
5
Кардозо
5
Кардозо
13
Дурадо
18
Маурисио
23
Линдосо
23
Линдосо
18
Маурисио
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Интернасьонал
89
Vágner
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
43
Hiago
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
16
Нонато
ЦП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
7
Пеглоу
ЛВ
32
Vitor Hugo
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
16
Лукас Рамос
ОП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
89
Vágner
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
43
Hiago
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
Остались в запасе
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
16
Нонато
ЦП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
7
Пеглоу
ЛВ
32
Vitor Hugo
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
16
Лукас Рамос
ОП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Шапекоэнсе - Интернасьонал
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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