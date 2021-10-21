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Колорадо - Сиэтл

21.10.2021, Четверг, 04:00 мск США. МЛС, 41 тур Колорадо - Сиэтл
США. МЛС 2021
38 тур
4 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 3:0 Колорадо
15 тур
5 июля, понедельник 04:00 Колорадо 1:1 Сиэтл
США. МЛС 2020, группа e

2 ноября, понедельник 05:00 Колорадо 3:1 Сиэтл

15 октября, четверг 05:00 Сиэтл Колорадо
США. МЛС 2019

8 сентября, воскресенье 04:00 Колорадо 2:0 Сиэтл

11 апреля, четверг 04:00 Колорадо Сиэтл

10 марта, воскресенье 06:00 Сиэтл 2:0 Колорадо
США. МЛС 2018

29 сентября, суббота 23:00 Сиэтл 4:0 Колорадо

5 июля, четверг 04:00 Колорадо 1:2 Сиэтл
США. МЛС 2017

22 октября, воскресенье 23:00 Сиэтл 3:0 Колорадо

5 июля, среда 04:00 Колорадо 1:3 Сиэтл
США. МЛС 2016
1/2 финала
ответный матч		 28 ноября, понедельник 00:00 Колорадо 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2016
1/2 финала
первый матч		 23 ноября, среда 06:00 Сиэтл 2:1 Колорадо
США. МЛС 2016

22 мая, воскресенье 05:00 Сиэтл 0:1 Колорадо

24 апреля, воскресенье 04:00 Колорадо 3:1 Сиэтл
США. МЛС 2015

19 июля, воскресенье 05:00 Сиэтл 0:1 Колорадо

28 мая, четверг 05:00 Сиэтл 1:0 Колорадо
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

19 апреля, воскресенье 04:00 Колорадо 1:3 Сиэтл
США. МЛС 2014

5 октября, воскресенье 23:00 Колорадо 1:4 Сиэтл

30 августа, суббота 23:59 Сиэтл 1:0 Колорадо

26 апреля, суббота 23:59 Сиэтл 4:1 Колорадо
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1 раунд
31 октября, четверг 06:30 Сиэтл 2:0 Колорадо

6 октября, воскресенье 06:00 Колорадо 5:1 Сиэтл

20 июля, суббота 23:59 Сиэтл 1:1 Колорадо

21 апреля, воскресенье 02:00 Колорадо 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 июля, воскресенье 05:00 Колорадо 1:2 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 07:00 Сиэтл 2:1 Колорадо
США. МЛС 2012, группа Западная конференция
Регулярный чемпионат,
14 апреля, суббота 00:00 Сиэтл 1:0 Колорадо
США. МЛС 2011

16 июля, суббота 00:00 Сиэтл 4:3 Колорадо

23 апреля, суббота 00:00 Колорадо 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2010

26 июля, понедельник 06:30 Сиэтл 2:1 Колорадо

30 мая, воскресенье 05:00 Колорадо 1:0 Сиэтл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Инглэнд 34 22 7 5 65:41 +24 73
2. Колорадо 34 17 10 7 51:35 +16 61
3. Сиэтл 34 17 9 8 53:33 +20 60
4. Cпортинг КС 34 17 7 10 58:40 +18 58
5. Портленд 34 17 4 13 56:52 +4 55
6. Нэшвилл 34 12 18 4 55:33 +22 54
7. Филадельфия 34 14 12 8 48:35 +13 54
8. Нью-Йорк Сити 34 14 9 11 56:36 +20 51
9. Атланта Юнайтед 34 13 12 9 45:37 +8 51
10. Орландо Сити 34 13 12 9 50:48 +2 51
11. Ванкувер Уайткепс 34 12 13 9 45:45 0 49
12. Миннесота Юнайтед 34 13 10 11 42:44 -2 49
13. Нью-Йорк Ред Буллз 34 13 9 12 39:33 +6 48
14. Реал Солт-Лейк 34 14 6 14 55:54 +1 48
15. Лос-Анджелес Гэлакси 34 13 9 12 50:54 -4 48
16. Ди Си Юнайтед 34 14 5 15 56:54 +2 47
17. Коламбус 34 13 8 13 46:45 +1 47
18. Монреаль Импакт 34 12 10 12 46:44 +2 46
19. Лос-Анджелес 34 12 9 13 53:51 +2 45
20. Сан-Хосе 34 10 11 13 46:54 -8 41
21. Интер 34 12 5 17 36:53 -17 41
22. Чикаго Файр 34 9 7 18 36:54 -18 34
23. Даллас 34 7 12 15 47:56 -9 33
24. Остин 34 9 4 21 35:56 -21 31
25. Динамо Хью 34 6 12 16 36:54 -18 30
26. Торонто 34 6 10 18 39:66 -27 28
27. Цинциннати 34 4 8 22 37:74 -37 20
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