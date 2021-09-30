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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Канзаc Сити
Даллас - Канзаc Сити: обзор матча 30 сентября 2021
Даллас
30.09.2021, четверг, 03:00
США. МЛС, 36 тур
1 : 3
Завершен
Канзаc Сити
68'
Р. Пепи
13'
Д. Шаллой
53'
Д. Расселл (П)
61'
Д. Шаллой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Канзаc Сити
90'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Г. Кинда
Замена
П. Помыкал
️️️️
Р. Холлингшид
89'
Желтая карточка
E. Munjoma
81'
Замена
E. Munjoma
️️️️
Х. Феррейра
80'
78'
Замена
А. Пулидо
️️️️
Д. Шаллой
ГОЛ! 1:3!
Р. Пепи
Пас отдал
Р. Холлингшид
68'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Ф. Киньон
66'
Замена
Б. Сервания
️️️️
Ж. Обриан
65'
61'
ГОЛ! 0:3!
Д. Шаллой
Пас отдал
J. Mauri
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Расселл
Красная карточка
Б. Акоста
52'
Замена
С. Шен
️️️️
Н. Тафари
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шаллой
Пас отдал
L. Martins
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
91
Нкоси Тафари
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
14
Luis Martins
ЦЗ
24
José Mauri
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
АП
11
Khiry Shelton
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
17
Саболч Шен
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
2
Джастин Че
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
3-1-5
1
Маурер
5
24
Холлингшид
15
Мартинес
6
Акоста
77
Обриан
19
Киньон
99
Твумаси
9
Пепи
27
Феррейра
1-3-1-5
29
14
24
6
Санчес
54
6
Кинда
11
20
Шаллой
77
Расселл
28
Дюк
3
Фонтас
77
Обриан
23
Сервания
23
Сервания
77
Обриан
19
Киньон
6
Серрильо
6
Серрильо
19
Киньон
24
Холлингшид
19
Помыкал
19
Помыкал
24
Холлингшид
91
Тафари
17
Шен
17
Шен
91
Тафари
27
Феррейра
27
27
27
Феррейра
6
Кинда
15
Эспиноза
15
Эспиноза
6
Кинда
20
Шаллой
9
Пулидо
9
Пулидо
20
Шаллой
Остались в запасе
Даллас
Канзаc Сити
1
Phelipe Megiolaro
ВР
2
Джастин Че
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
2
Джастин Че
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Даллас - Канзаc Сити
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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