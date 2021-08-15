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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Канзаc Сити
Даллас - Канзаc Сити: обзор матча 15 августа 2021
Даллас
15.08.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 25 тур
0 : 2
Завершен
Канзаc Сити
12'
А. Пулидо
63'
Д. Шаллой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Канзаc Сити
90'
+1
Желтая карточка
Г. Кинда
Желтая карточка
Э. Твумаси
89'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Ф. Киньон
83'
Желтая карточка
F. Vargas
76'
Замена
F. Vargas
️️️️
С. Шен
73'
Замена
F. Jara
️️️️
Х. Феррейра
73'
Желтая карточка
С. Шен
68'
Желтая карточка
Ж. Обриан
67'
63'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шаллой
Замена
Ж. Обриан
️️️️
П. Помыкал
62'
Желтая карточка
M. Hedges
50'
Замена
Б. Акоста
️️️️
Э. Серрильо
46'
Желтая карточка
Х. Феррейра
38'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Пулидо
Пас отдал
Г. Кинда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
99
Эма Твумаси
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
14
Luis Martins
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
13
Amadou Dia
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
2-2-1-5
1
Маурер
24
Холлингшид
2
19
Помыкал
6
Серрильо
17
Шен
9
Пепи
91
Тафари
19
Киньон
27
Феррейра
99
Твумаси
2-4-4
29
14
8
6
Санчес
15
Эспиноза
6
Кинда
54
20
Шаллой
9
Пулидо
77
Расселл
3
Фонтас
6
Серрильо
6
Акоста
6
Акоста
6
Серрильо
27
Феррейра
29
29
27
Феррейра
17
Шен
17
17
17
Шен
19
Помыкал
77
Обриан
77
Обриан
19
Помыкал
19
Киньон
8
8
19
Киньон
Остались в запасе
Даллас
Канзаc Сити
1
Phelipe Megiolaro
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
2
Kayden Pierre
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
13
Amadou Dia
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Остались в запасе
2
Kayden Pierre
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
13
Amadou Dia
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Даллас - Канзаc Сити
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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