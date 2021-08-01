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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Даллас
Канзаc Сити - Даллас: обзор матча 01 августа 2021
Канзаc Сити
01.08.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 22 тур
1 : 2
Завершен
Даллас
85'
Д. Расселл
3'
П. Помыкал
51'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Даллас
90'
+1
Желтая карточка
M. Hedges
ГОЛ! 1:2!
Д. Расселл
Пас отдал
Д. Шаллой
85'
84'
Желтая карточка
F. Jara
81'
Замена
F. Jara
️️️️
Р. Пепи
81'
Замена
M. Hedges
️️️️
B.
80'
Желтая карточка
B.
77'
Замена
Б. Сервания
️️️️
П. Помыкал
77'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Х. Феррейра
Замена
W. Harris
️️️️
K. Shelton
77'
73'
Желтая карточка
Э. Твумаси
72'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
С. Шен
Желтая карточка
Д. Шаллой
68'
Замена
И. Санчес
️️️️
R. Walter
61'
51'
ГОЛ! 0:2!
Х. Феррейра
Пас отдал
С. Шен
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Помыкал
Пас отдал
Р. Холлингшид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
91
Нкоси Тафари
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
16
Graham Smith
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
3-3-4
29
8
14
77
Изима-Мирен
15
Эспиноза
54
6
Кинда
77
Расселл
3
Фонтас
20
Шаллой
11
2-2-1-5
1
Маурер
5
24
Холлингшид
6
Серрильо
19
Помыкал
17
Шен
91
Тафари
99
Твумаси
19
Киньон
27
Феррейра
9
Пепи
54
6
Санчес
6
Санчес
54
11
27
27
11
5
2
2
5
27
Феррейра
14
Нельсон
14
Нельсон
27
Феррейра
19
Помыкал
23
Сервания
23
Сервания
19
Помыкал
17
Шен
77
Обриан
77
Обриан
17
Шен
9
Пепи
29
29
9
Пепи
Остались в запасе
Канзаc Сити
Даллас
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
16
Graham Smith
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
1
Phelipe Megiolaro
ВР
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
16
Graham Smith
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Канзаc Сити - Даллас
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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1
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