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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика - Мексика
Коста-Рика - Мексика: обзор матча 30 марта 2021
Коста-Рика
30.03.2021, вторник, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Мексика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коста-Рика - Мексика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
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Коста-Рика
Мексика
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