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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Волос
Аполлон Смирнис - Волос: обзор матча 26 апреля 2021
Аполлон Смирнис
26.04.2021, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Волос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Волос
Замена
️️️️
С. Цилулис
86'
Замена
A. Lagos
️️️️
И. Колл
86'
75'
Замена
P. Logaras
️️️️
Г. Митоглу
75'
Замена
А. Дувикас
️️️️
T. Kritikos
59'
Замена
A. Bueno
️️️️
Ж. Баррьентос
Желтая карточка
Х. Лисгарас
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
77
T. Kritikos
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Аполлон Смирнис
26
Андре Калисир
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
0
I. Varkas
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Волос
2
Tekio
ЦЗ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4-3-1-3
3
Хухумис
0
31
Лисгарас
5
Баксеванидис
77
Колл
23
Цилулис
64
29
Бединелли
11
87
29
Иоаннидис
3-4-3
1
Гаравелис
31
Санчес
2
Дентакис
26
Феррари
14
Баррьентос
10
Мартинес
23
Ринстра
11
Нинис
9
Переа
24
Митоглу
77
77
Колл
8
8
77
Колл
24
Митоглу
99
99
24
Митоглу
14
Баррьентос
14
14
14
Баррьентос
77
9
Дувикас
9
Дувикас
77
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Волос
0
I. Varkas
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
26
Андре Калисир
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
0
A. Mounier
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
2
Tekio
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
0
I. Varkas
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
26
Андре Калисир
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
0
A. Mounier
ЦФ
Остались в запасе
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
2
Tekio
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Аполлон Смирнис - Волос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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