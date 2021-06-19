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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Жетысу
Тобол - Жетысу: обзор матча 19 июня 2021
Тобол
19.06.2021, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Жетысу
36'
Н. Николич (П)
48'
А. Нургалиев (П)
19'
А. Адиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тобол - Жетысу
Замена
C. Fonseca
️️️️
Т. Силва
85'
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
Н. Николич
84'
83'
Замена
Р. Орынбасар
️️️️
S. Batyrkhanov
Желтая карточка
Р. Валиуллин
82'
Замена
Ж. Манзорро
️️️️
А. Нургалиев
79'
70'
Замена
️️️️
А. Адиль
Желтая карточка
Т. Силва
68'
67'
Желтая карточка
Н. Нурбол
Желтая карточка
А. Аманович
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Нургалиев
48'
47'
Желтая карточка
М. Голубничий
46'
Замена
D. Kalybayev
️️️️
R. Dzhalilov
45'
Желтая карточка
R. Ablitarov
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Николич
36'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Адиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
13
Азат Нургалиев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
77
Тони Силва
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
5
Damir Dautov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Тобол
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
1
Андрей Шабанов
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
4-1-3-2
35
Мокин
55
Аманович
22
Марочкин
2
Малый
77
Мирошниченко
29
Жарынбетов
13
Нургалиев
8
Тагыберген
9
Валиуллин
77
Силва
23
Николич
1-1-3-5
1
Голубничий
59
Колпачук
8
Адахаджиев
17
Нурбол
9
Адиль
67
Атыханов
31
5
5
0
40
Жаксылыков
77
Силва
0
0
77
Силва
13
Нургалиев
17
Манзорро
17
Манзорро
13
Нургалиев
23
Николич
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
23
Николич
31
5
Орынбасар
5
Орынбасар
31
0
0
0
0
Остались в запасе
Тобол
Жетысу
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
7
Серикжан Мужиков
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
78
Денис Кавлинов
ВР
1
Андрей Шабанов
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
7
Серикжан Мужиков
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
1
Андрей Шабанов
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Тобол - Жетысу
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
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