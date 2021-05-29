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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Актобе
Тобол - Актобе: обзор матча 29 мая 2021
Тобол
29.05.2021, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Актобе
17'
А. Нургалиев (П)
29'
Д. Мирошниченко
87'
B. Dubajic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тобол - Актобе
87'
ГОЛ! 2:1!
B. Dubajic
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
Д. Мирошниченко
84'
83'
Замена
Е. Нургалиев
️️️️
H. Moukam
Желтая карточка
Ж. Манзорро
76'
Замена
С. Мужиков
️️️️
А. Нургалиев
67'
Замена
Ж. Манзорро
️️️️
А. Тагыберген
67'
Желтая карточка
Н. Николич
66'
Замена
З. Тошич
️️️️
Э. Лобжанидзе
63'
Замена
Н. Николич
️️️️
Т. Силва
63'
61'
Замена
Р. Нурмугамет
️️️️
И. Сергеев
61'
Замена
B. Dubajic
️️️️
T. Doumbia
61'
Замена
Ю. Логвиненко
️️️️
Д. Жалмукан
43'
Желтая карточка
L. Totadze
40'
Желтая карточка
М. Самородов
ГОЛ! 2:0!
Д. Мирошниченко
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Нургалиев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
29
Душан Йованчич
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
13
Азат Нургалиев
ЦП
77
Тони Силва
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Актобе
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
0
H. Moukam
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
0
L. Totadze
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Актобе
25
Евгений Ситдиков
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
7
Олег Чернышов
ПВ
88
Anton Shurygin
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
4-1-3-2
35
Мокин
55
Аманович
22
Марочкин
2
Малый
77
Мирошниченко
29
Йованчич
8
Тагыберген
9
Валиуллин
13
Нургалиев
29
Лобжанидзе
77
Силва
3-1-2-5
31
Танжариков
9
12
Ажимов
0
11
Федин
73
Жалмукан
0
20
Самородов
71
0
37
Сергеев
8
Тагыберген
17
Манзорро
17
Манзорро
8
Тагыберген
77
Мирошниченко
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
77
Мирошниченко
77
Силва
23
Николич
23
Николич
77
Силва
13
Нургалиев
7
Мужиков
7
Мужиков
13
Нургалиев
29
Лобжанидзе
18
Тошич
18
Тошич
29
Лобжанидзе
37
Сергеев
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
37
Сергеев
0
10
Нургалиев
10
Нургалиев
0
73
Жалмукан
27
Логвиненко
27
Логвиненко
73
Жалмукан
0
0
0
0
Остались в запасе
Тобол
Актобе
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
0
C. Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
88
Anton Shurygin
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ВР
7
Олег Чернышов
ПВ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Остались в запасе
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
0
C. Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
88
Anton Shurygin
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ВР
7
Олег Чернышов
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Игорь Рахаев
Статистика матча Тобол - Актобе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
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