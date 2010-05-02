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Судьи
Главный судья:
Алан Уайли (Стэффордшир)

Ливерпуль - Челси

02.05.2010, Воскресенье, 16:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: "НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая) Англия. Премьер-лига, 37 тур Ливерпуль - Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
8 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, вторник 22:45 Челси 4:4 Ливерпуль
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 22:45 Ливерпуль 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Челси 0:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, среда 22:45 Челси 3:2 Ливерпуль
1/2 финала
ответный матч		 22 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
26 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:0 Ливерпуль
3 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 27 5 6 103:32 +71 86
2. Манчестер Юн 38 27 4 7 86:28 +58 85
3. Арсенал 38 23 6 9 83:41 +42 75
4. Тоттенхэм 38 21 7 10 67:41 +26 70
5. Манчестер Сити 38 18 13 7 73:45 +28 67
6. Астон Вилла 38 17 13 8 52:39 +13 64
7. Ливерпуль 38 18 9 11 61:35 +26 63
8. Эвертон 38 16 13 9 60:49 +11 61
9. Бирмингем 38 13 11 14 38:47 -9 50
10. Блэкберн 38 13 11 14 41:55 -14 50
11. Сток Сити 38 11 14 13 34:48 -14 47
12. Фулхэм 38 12 10 16 39:46 -7 46
13. Сандерленд 38 11 11 16 48:56 -8 44
14. Болтон 38 10 9 19 42:67 -25 39
15. Вулверхэмптон 38 9 11 18 32:56 -24 38
16. Уиган 38 9 9 20 37:79 -42 36
17. Вест Хэм 38 8 11 19 47:66 -19 35
18. Бернли 38 8 6 24 42:82 -40 30
19. Халл Сити 38 6 12 20 34:75 -41 30
20. Портсмут 38 7 7 24 34:66 -32 19
* - Портсмут: снято 9
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