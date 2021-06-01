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Хорватия - Армения

01.06.2021, Вторник, 19:00 мск Загреб, стадион Максимир Трансляция: Матч! Футбол 1 Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Хорватия - Армения
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