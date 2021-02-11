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Расписание матчей
Франция. Кубок
Анжер - Ренн
Анжер - Ренн: обзор матча 11 февраля 2021
Анжер
11.02.2021, четверг, 23:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Ренн
4'
А. Фульини
14'
А. Фульини (П)
53'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжер - Ренн
Замена
С. Думбия
️️️️
С. Тиуб
90'
+1
85'
Желтая карточка
Р. Салин
Желтая карточка
С. Тиуб
81'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
М. Чо
76'
Замена
Д. Петкович
️️️️
А. Фульини
76'
76'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ф. Мауасса
75'
Замена
Р. Салин
️️️️
Ж. Мартен
74'
Желтая карточка
Я. Гбоу
Замена
Д. Кабо
️️️️
П. Капелле
68'
Замена
Т. Мангани
️️️️
И. Амаду
68'
61'
Замена
М. Терье
️️️️
А. Эну
60'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Н. Агер
53'
ГОЛ! 2:1!
С. Гирасси
49'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Р. дель Кастильо
Желтая карточка
Р. Томас
26'
15'
Желтая карточка
Ф. Мауасса
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Фульини
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Фульини
Пас отдал
В. Мансе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
4
Павлович
29
Томас
25
Бамба
10
Амаду
15
Капелле
10
Фульини
29
Кулибали
9
Тиуб
50
Чо
3-2-2-1-2
1
Гомис
21
Агер
5
Ньямси
3
Да Силва
14
Траоре
27
Мауасса
27
Бурижо
8
Мартен
20
дель Кастильо
11
Доку
23
Эну
9
Тиуб
21
Думбия
21
Думбия
9
Тиуб
15
Капелле
19
Кабо
19
Кабо
15
Капелле
10
Фульини
12
Петкович
12
Петкович
10
Фульини
10
Амаду
6
Мангани
6
Мангани
10
Амаду
50
Чо
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
50
Чо
21
Агер
34
Гбоу
34
Гбоу
21
Агер
23
Эну
11
Терье
11
Терье
23
Эну
8
Мартен
1
Салин
1
Салин
8
Мартен
27
Мауасса
3
Трюффер
3
Трюффер
27
Мауасса
20
дель Кастильо
9
Гирасси
9
Гирасси
20
дель Кастильо
Остались в запасе
Анжер
Ренн
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Дальберт
ЛЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Остались в запасе
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Дальберт
ЛЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Анжер - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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